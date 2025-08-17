augusztus 17., vasárnap

Letartóztatták a gyanúsítottat

1 órája

Brutális támadás volt a dunaújvárosi uszoda előtt

A Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki két ismeretlen társával együtt egy menekülő férfit bántalmazott Dunaújvárosban, az uszoda előtti közterületen. A dunaújvárosi bántalmazás során három férfi támadt rá egy menekülő áldozatra fényes nappal.

Duol.hu

A dunaújvárosi bántalmazás, támadás 2025. július 18-án délután történt, amikor a három támadó üldözőbe vette a sértettet, majd miután utolérték, ököllel ütni és rugdosni kezdték. Az áldozat a földre került, és 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A cselekmény nyilvános helyen történt, több szemtanú előtt, így alkalmas volt arra, hogy megbotránkozást és riadalmat keltsen a járókelőkben.

dunaújvárosi bántalmazás
A dunaújvárosi bántalmazás a Fabó Éva sportuszodánál történt

Dunaújvárosi bántalmazás miatt indult eljárás

A Fejér Vármegyei Főügyészség közlése szerint a letartóztatott gyanúsított büntetlen előéletű, azonban a vele szemben folyamatban lévő több büntetőeljárás miatt fennáll a bűnismétlés veszélye. Ezért az ügyészség indítványozta a letartóztatását, amelynek a Székesfehérvári Járásbíróság helyt adott. A döntés egyelőre nem jogerős, mivel a gyanúsított fellebbezett. A rendőrség tovább folytatja a nyomozást, különös figyelemmel a másik két elkövető kilétének felderítésére.

 

