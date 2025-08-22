augusztus 22., péntek

Tragédia

2 órája

A rokonok szerint így történhetett a nagydorogi csecsemőgyilkosság

Címkék#tragédia#bűntett#Nagydorog#rendőrség#csecsemőgyilkosság

A Nagydorogon holtan megtalált csecsemő tragédiája az egész országot megrázta, a rendőrség emberölés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást.Társoldalunknak megszólaltak a kisgyermek rokonai, akik elmondták, szerintük hogy történhetett a csecsemőgyilkosság.

Duol.hu

Mint arról beszámoltunk, Paksi Rendőrkapitányság körözést adott ki egy kéthetes gyermek eltűnése miatt augusztus 20-án. A keresésben a rendőrök mellett kutatómentők is részt vettek, drónokat és hőkamerákat is bevetve, végül aznap meg is találták a kicsi holttestét. Az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. Az eltűnésből így lett csecsemőgyilkosság. Társoldalunk, a teol.hu Nagydorogon készített helyszíni cikkéből kiderült, a család szerint egy férfi az elkövető. Sikerült megszólaltatniuk a kisfiú édesapját és nagymamáját is. Ők egybehangzóan állítják: az édesanyát valaki hátulról leütötte, majd elrabolta a gyermeket. Gyanújuk szerint a nő korábbi párjának köze lehet a tragédiához.

csecsemőgyilkosság
A nagymama szerint lányát leütötték és nincs köze a csecsemőgyilkossághoz
Fotó: Martonfai Dénes/teol.hu

Az említett férfi a portálnak elmondta: valóban jártak nála a rendőrök az eltűnés napján, házkutatást tartottak, őt magát kihallgatták, majd távoztak. A gyanúsítást határozottan visszautasította.

A teol információi szerint az édesanyát jelenleg pszichiátrián kezelik. Testén több sérülést is találtak, amelyeket a család a támadás bizonyítékaként értékel.

A teljes cikket itt olvashatják

Csecsemőgyilkosság: miért tesz ilyet egy anya?

Társlapunk, a kemma.hu is folgalkozott a tragikus történettel, mint írják: Magyarországon évente 6–8 csecsemőgyilkosságot regisztrálnak a hatóságok. Szakértők ugyanakkor rámutatnak, hogy ténylegesen tízszer ennyi eset is lehet, a csecsemőgyilkosságok nagyobb része sosem derül ki vagy annyival az eset után, hogy nem lehet kideríteni a körülményeket, azonosítani az elkövetőt. A Budapesti Igazságügyi Orvostani Intézet 1960–2005-ig adatok alapján végzett kutatása azt állapította meg, hogy a csecsemőgyilkosságok az 1970-es évek közepe óta jelentősen csökkenő tendenciát mutatnak Magyarországon.

Majd megszólaltattak egy szakértőt is, Végh József kriminálpszichológus a kemma kérdésére azt mondta: a csecsemőgyilkosságok leggyakrabban nem egyetlen okra vezethetők vissza és hiába ismétlődnek benne felismerhető minták, általában minden eset hátterében van valami nagyon személyes is a tragédia mögött. Leggyakrabban mentális betegség, szociális kilátástalanság és pszichológiai teher kombinációja áll a háttérben. 

Magyarországon a hírekben szereplő esetek többségében rendre kiderül, hogy a gyilkosság motivációja valamilyen párkapcsolati konfliktus: drámai függés, cserbenhagyás okozta nyomás vagy az anya a saját családjával van olyan súlyos konfliktusban, hogy ilyen tragikus gondolatra jut. 

A szülés után hetekkel elkövetett eseteknél az okok között, terhesség utáni depresszió vagyis egy hormonális probléma és súlyos fizikai, mentális kimerültség is lehet a gyilkosság oka.

A teljes cikket itt olvashatják.

 

