Pályázatokat ígért, de csak a milliókat nyúlta le a bankvezér nevelt lányának magát kiadó csaló

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság vizsgálati és bűnügyi osztály munkatársai a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztály nyomozóival augusztus 27-én hajnalban Székesfehérváron, az otthonában fogták el azt az 56 éves csaló nőt, aki több éven keresztül szedett ki pénzt áldozataitól – tette közzé a rendőrség honlapja.

A nyomozók a csalónál tartott kutatás során 15 millió forintot találtak

Az adatok szerint a nő azt állította, hogy egy európai uniós pályázatokkal foglalkozó irodánál dolgozik, és közreműködik több százmillió forint értékű támogatások elnyerésében. Ehhez kapcsolódóan „regisztrációs díj” és „fordítási díj” címén különböző összegeket kért a jelentkezőktől.

A csaló egy ismert bankvezér nevelt lányának is kiadta magát

A bizalom elnyerése érdekében azt is elhitette az áldozatokkal, hogy egy ismert magyar bank vezetőjének nevelt lánya, így azt a látszatot keltette, hogy garantálja számukra a pályázatok sikerét.

A gyanúsított közel három év alatt legalább 13 embert tévesztett meg, és közel 150 millió forintot csalt ki tőlük. Az összeget többnyire készpénzben kérte, de néhány esetben banki átutalás útján jutott hozzá. Miután azokat megkapta, különböző akadályoztatásokra hivatkozva nem teljesítette a várt ígéreteket. A nyomozók az elfogás után kutatást végeztek, melynek során több mint 15 millió forintot, elektronikai eszközöket és iratokat foglaltak le. A nőt csalás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.