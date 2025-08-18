Bűnmegelőzés játékosan: így tanultak a rendőrségtől a gyerekek

Augusztus 11–15. között rendezték meg Székesfehérváron a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság szervezésében a Csőrmester gyermektábort, amelyen a rendőrségi dolgozók 5–15 éves gyermekei vehettek részt - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság. A 21 fős csapat játékos formában tanulta meg a biztonságos közlekedés szabályait, a felelős állattartás alapjait és bepillantást nyert a rendőrség mindennapjaiba. A gyerekek ujjnyomatvételt próbálhattak, rendőrkutyás és bevetési bemutatón vettek részt, felülhettek szolgálati motorra, sőt, a Sóstó Tanösvényt is bejárták. A hét végére minden résztvevő élményekkel, tudással és bűn- valamint baleset-megelőzési ajándékokkal gazdagodott. A Csőrmester tábor bebizonyította: a rendőrség világa a legkisebbeknek is lehet egyszerre tanulságos és felejthetetlen kaland.