Csőrmester tábor

1 órája

Bűnmegelőzés játékosan: így tanultak a rendőrségtől a gyerekek

Izgalmas kalandokkal és maradandó élményekkel zárult a Csőrmester rendőrségi gyermektábor Székesfehérváron, ahol a kicsik testközelből ismerkedhettek meg a rendőrség világával.

Duol.hu
Forrás: A rendőrség Facebook oldala

Augusztus 11–15. között rendezték meg Székesfehérváron a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság szervezésében a Csőrmester gyermektábort, amelyen a rendőrségi dolgozók 5–15 éves gyermekei vehettek részt - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság. A 21 fős csapat játékos formában tanulta meg a biztonságos közlekedés szabályait, a felelős állattartás alapjait és bepillantást nyert a rendőrség mindennapjaiba. A gyerekek ujjnyomatvételt próbálhattak, rendőrkutyás és bevetési bemutatón vettek részt, felülhettek szolgálati motorra, sőt, a Sóstó Tanösvényt is bejárták. A hét végére minden résztvevő élményekkel, tudással és bűn- valamint baleset-megelőzési ajándékokkal gazdagodott. A Csőrmester tábor bebizonyította: a rendőrség világa a legkisebbeknek is lehet egyszerre tanulságos és felejthetetlen kaland.

