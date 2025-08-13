Katasztrófavédelem
10 perce
Benzinkúti rémálom Előszálláson – tűzoltók mentettek ki egy beszorult embert
Drámai pillanatok zajlottak le Előszálláson.
Az Árpád utcai benzinkúton: tankolás közben egy kisteherautó elgurult, és egy oszlophoz szorított egy férfit. A helyszínre a dunaújvárosi hivatásos és a daruszentmiklósi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik gyors beavatkozással kiszabadították a sérültet - adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre