Katasztrófavédelem

10 perce

Benzinkúti rémálom Előszálláson – tűzoltók mentettek ki egy beszorult embert

Drámai pillanatok zajlottak le Előszálláson.

Az Árpád utcai benzinkúton: tankolás közben egy kisteherautó elgurult, és egy oszlophoz szorított egy férfit. A helyszínre a dunaújvárosi hivatásos és a daruszentmiklósi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik gyors beavatkozással kiszabadították a sérültet - adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem.

 

