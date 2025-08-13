Benzinkúti rémálom Előszálláson – tűzoltók mentettek ki egy beszorult embert

Az Árpád utcai benzinkúton: tankolás közben egy kisteherautó elgurult, és egy oszlophoz szorított egy férfit. A helyszínre a dunaújvárosi hivatásos és a daruszentmiklósi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik gyors beavatkozással kiszabadították a sérültet - adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem.