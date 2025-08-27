augusztus 27., szerda

Drogos sofőr

1 órája

A szonda nem jelzett, mégis elvették jogosítványát a rendőrök

Címkék#drog#Fejér Vármegyei Főügyészség#kábítószer#sofőr#jogosítvány#vádirat#Sárkeresztúr#szonda

A Sárbogárdi Járási Ügyészség bódult állapotban elkövetett közúti járművezetés vétsége miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki kábítószer hatása alatt vezetett gépjárművet.

Gallai Péter

A Fejér Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a vádirat szerint a férfi 2024. január 24-én, Székesfehérváron egy ismeretlen személytől kábítószert vásárolt. A vádlott ezt követően a lakóhelyére utazott és este fogyasztott a kábítószerből, majd bedrogozva gépkocsijába ült és Sárkeresztúr lakott területén belül a vármegyeszékhely felé közlekedett, amikor késő este a rendőrök ellenőrzés alá vonták. 

bedrogozva
A bedrogozva vezető sőfört a rendőrök kapcsolták le

A férfi bizonytalan vezetése és mozgása miatt az egyenruhások vele szemben alkoholszondát alkalmaztak, ami negatív eredményt mutatott. Azonban ruházat és gépkocsi átvizsgálást is végeztek, és ennek során a vezetőülés alatt megtalálták a maradék kábítószert. A rendőrök a drogot lefoglalták, továbbá a férfi vezetői engedélyét elvették. Az ügyészség vádiratában pénzbüntetés kiszabását, továbbá közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott vele szemben.

 

 

