augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

20°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Forgalomkorlátozás

43 perce

Tűzoltók és mentők az M6-oson – szalagkorlátnak ütközött egy személyautó

Címkék#baleset#személygépkocsi#jármű#autópálya

Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi az M6-os autópályán, Adonynál. A baleset miatt a járművet áramtalanították, a forgalom pedig csak egy sávon haladhat.

Duol.hu

Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Adony térségében, az 51-es és 52-es kilométerszelvény között. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, írja a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A baleset helyszínére mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.

baleset
Baleset miatt csak egy sáv járható az M6-oson Adony térségében.
Forrás: Illusztráció/duol.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu