43 perce
Tűzoltók és mentők az M6-oson – szalagkorlátnak ütközött egy személyautó
Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi az M6-os autópályán, Adonynál. A baleset miatt a járművet áramtalanították, a forgalom pedig csak egy sávon haladhat.
Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Adony térségében, az 51-es és 52-es kilométerszelvény között. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, írja a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A baleset helyszínére mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.
