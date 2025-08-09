augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

24°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszteség

18 órája

Halálos baleset Fejér vármegyében – szívszorító részletek

Címkék#baleset#Országos Mentőszolgálat#rendőrség#gyász

Péntek este, augusztus 8-án tragikus közlekedési baleset történt a Soponyát Kislánggal összekötő úton.

Duol.hu

Többen úgy vélték, hogy a frontális ütközéshez a gyorshajtás is hozzájárulhatott. A helyiek tapasztalata szerint a felújított útszakaszon sokan figyelmen kívül hagyják a 40 km/h-s sebességkorlátozást. A baleset következtében a Suzuki vezetője és 32 éves férfi utasa a helyszínen életüket vesztették. A másik autó sofőrjét kórházba szállították – írta társlapunk a feol.hu.

baleset
Baleset a felújított útszakaszon, amely megrázta a helyi közösséget.
Forrás: police.hu/illusztráció

Tragikus baleset történt a Soponya–Kisláng összekötő úton

Társlapunk megkereste a rendőrséget a halálos balesettel kapcsolatban, amire a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól a következő választ adták: 

A rendelkezésre álló adatok szerint augusztus 8-án 19 óra 15 perc körül a Soponyát Kislánggal összekötő úton, Soponya felé közlekedett Suzuki típusú autójával, az adott útszakaszra maximálisan megengedett 40 km/h sebességhatárt túllépve egy 30 éves nő. Haladása során, ismeretlen ok miatt áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy ott szintén a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekedő Audi típusú személygépjárművel. Az ütközés következtében a Suzuki vezetője és 32 éves férfi utasa olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen életüket veszítették, az Audit vezető férfit a mentők kórházba szállították. A baleset körülményeit a Székesfehérvári Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Az Országos Mentőszolgálat is mély fájdalommal búcsúzik. Facebook-bejegyzésükben megírták, hogy súlyos veszteség érte a mentők közösségét, hiszen a péntek esti közlekedési balesetben bajtársnőjük, Szigeti Barbara Júlia és férje életét vesztette.

Teljes cikk itt olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu