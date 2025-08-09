Halálos baleset Fejér vármegyében – szívszorító részletek

Többen úgy vélték, hogy a frontális ütközéshez a gyorshajtás is hozzájárulhatott. A helyiek tapasztalata szerint a felújított útszakaszon sokan figyelmen kívül hagyják a 40 km/h-s sebességkorlátozást. A baleset következtében a Suzuki vezetője és 32 éves férfi utasa a helyszínen életüket vesztették. A másik autó sofőrjét kórházba szállították – írta társlapunk a feol.hu.

Forrás: police.hu/illusztráció

Tragikus baleset történt a Soponya–Kisláng összekötő úton

Társlapunk megkereste a rendőrséget a halálos balesettel kapcsolatban, amire a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól a következő választ adták:

A rendelkezésre álló adatok szerint augusztus 8-án 19 óra 15 perc körül a Soponyát Kislánggal összekötő úton, Soponya felé közlekedett Suzuki típusú autójával, az adott útszakaszra maximálisan megengedett 40 km/h sebességhatárt túllépve egy 30 éves nő. Haladása során, ismeretlen ok miatt áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy ott szintén a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekedő Audi típusú személygépjárművel. Az ütközés következtében a Suzuki vezetője és 32 éves férfi utasa olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen életüket veszítették, az Audit vezető férfit a mentők kórházba szállították. A baleset körülményeit a Székesfehérvári Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Az Országos Mentőszolgálat is mély fájdalommal búcsúzik. Facebook-bejegyzésükben megírták, hogy súlyos veszteség érte a mentők közösségét, hiszen a péntek esti közlekedési balesetben bajtársnőjük, Szigeti Barbara Júlia és férje életét vesztette.

