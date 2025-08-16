augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

33°
+39
+20
Veszély

1 órája

Közlekedési baleset történt Mezőfalva térségében!

Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt szombat délután, 4 óra magasságában, Mezőfalva után, a sismándi beágazásnál.

Horváth László
Hivatalosan meg nem erősített információk szerint egy személygépkocsi eddig ismeretlen okból az árokba csapódott Mezőfalva közelében. A járműben egy anya és lánya utazott. Úgy tudjuk, hogy a helyszínről két személyt szállíthattak kórházba. Az úton a helyszínelés és a műszaki mentés idejére félpályás forgalomkorlátozásra lehet számítani. A rendőrség vizsgálhatja a baleset körülményeit.

baleset
Baleset történt Mezőfalva közelében.
Fotó: Horváth László

 

 

