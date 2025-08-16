Veszély
1 órája
Közlekedési baleset történt Mezőfalva térségében!
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt szombat délután, 4 óra magasságában, Mezőfalva után, a sismándi beágazásnál.
Hivatalosan meg nem erősített információk szerint egy személygépkocsi eddig ismeretlen okból az árokba csapódott Mezőfalva közelében. A járműben egy anya és lánya utazott. Úgy tudjuk, hogy a helyszínről két személyt szállíthattak kórházba. Az úton a helyszínelés és a műszaki mentés idejére félpályás forgalomkorlátozásra lehet számítani. A rendőrség vizsgálhatja a baleset körülményeit.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre