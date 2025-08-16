Közlekedési baleset történt Mezőfalva térségében!

Hivatalosan meg nem erősített információk szerint egy személygépkocsi eddig ismeretlen okból az árokba csapódott Mezőfalva közelében. A járműben egy anya és lánya utazott. Úgy tudjuk, hogy a helyszínről két személyt szállíthattak kórházba. Az úton a helyszínelés és a műszaki mentés idejére félpályás forgalomkorlátozásra lehet számítani. A rendőrség vizsgálhatja a baleset körülményeit.

Baleset történt Mezőfalva közelében.

Fotó: Horváth László