Felismerhetetlenségig roncsolódott az autó - súlyos baleset az M6-oson

Szombat hajnalban súlyos baleset történt az M6-os autópályán, Dunaszentgyörgy térségében - adta hírül hétfőn a rendőrség honlapja. Egy Budapest felé tartó szerb nő feltehetően elaludt vezetés közben, járműve jobbra sodródott és nekicsapódott a külső szalagkorlátnak. A kocsi átszakította a korlátot, az út menti árokban továbbcsúszott, majd egy betonozott vízelvezetőbe csapódott. A 62 éves sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Forrás: police.hu