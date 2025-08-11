Rendőrség
7 órája
Felismerhetetlenségig roncsolódott az autó - súlyos baleset az M6-oson
Térségünkben történt hétvégi balesetről számolt be a rendőrség honlapja hétfőn.
Forrás: A rendőrség Facebook oldala
Szombat hajnalban súlyos baleset történt az M6-os autópályán, Dunaszentgyörgy térségében - adta hírül hétfőn a rendőrség honlapja. Egy Budapest felé tartó szerb nő feltehetően elaludt vezetés közben, járműve jobbra sodródott és nekicsapódott a külső szalagkorlátnak. A kocsi átszakította a korlátot, az út menti árokban továbbcsúszott, majd egy betonozott vízelvezetőbe csapódott. A 62 éves sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
