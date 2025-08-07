Friss
Baleset a 62-es főúton
Összeütközött két személyautó a 62-es főút és a 6228-as útnál lévő körforgalomnál, Seregélyes külterületén. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem a honlapján.
