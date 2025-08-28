Elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki 11 autót tört össze

Mint írják: a megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. augusztus 26-án hajnalban, egy másik férfi forgalomból kivont járművét a tulajdonos tudta és engedélye nélkül elvitte azzal a céllal, hogy azt használja. A vezetés előtt szeszesitalt fogyasztott, majd ittasan a személygépkocsival a Székesfehérvár területén parkoló 11 gépjárműnek ütközött. Az egyik baleset során a férfi az egyik járművet nekitolta az amellett várakozó és az úttesten átkelni szándékozó két gyalogosnak.

Fotó: Nagy Norbert/illusztráció

A balesetnek volt már előzménye

A gyanúsított nem először követett el hasonló bűncselekményt: korábban már háromszor ítélték el jármű önkényes elvételének bűntette miatt. Az újabb bűncselekményt alig egy hónappal azután követte el, hogy szabadult egy részben hasonló ügy miatt kiszabott szabadságvesztésből. Az ügyészség szerint emiatt különös és többszörös visszaesőként fokozottan fennáll nála a bűnismétlés veszélye.

A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott, és elrendelte a férfi letartóztatását. A döntés egyelőre nem jogerős.

