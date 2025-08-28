30 perce
Elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki 11 autót tört össze
A Székesfehérvári Járási Ügyészség letartóztatását indítványozta annak a férfinak, aki 2025. augusztus 26-án hajnalban ittasan okozott közúti baleseteket egy engedély nélkül használt gépjárművel. A gyanúsított 11 parkoló autónak ütközött, egyik baleset során pedig gyalogosokat is veszélyeztetett - tájékoztatta szerkesztőségünket a Fejér Vármegyei Főügyészség.
Mint írják: a megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. augusztus 26-án hajnalban, egy másik férfi forgalomból kivont járművét a tulajdonos tudta és engedélye nélkül elvitte azzal a céllal, hogy azt használja. A vezetés előtt szeszesitalt fogyasztott, majd ittasan a személygépkocsival a Székesfehérvár területén parkoló 11 gépjárműnek ütközött. Az egyik baleset során a férfi az egyik járművet nekitolta az amellett várakozó és az úttesten átkelni szándékozó két gyalogosnak.
A balesetnek volt már előzménye
A gyanúsított nem először követett el hasonló bűncselekményt: korábban már háromszor ítélték el jármű önkényes elvételének bűntette miatt. Az újabb bűncselekményt alig egy hónappal azután követte el, hogy szabadult egy részben hasonló ügy miatt kiszabott szabadságvesztésből. Az ügyészség szerint emiatt különös és többszörös visszaesőként fokozottan fennáll nála a bűnismétlés veszélye.
A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott, és elrendelte a férfi letartóztatását. A döntés egyelőre nem jogerős.