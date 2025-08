A véletlen, ami lebuktatta: rosszkor, rossz helyen gyorsított a tolvaj

Herceghalom közelében egy, Bicskéről ellopott autót vezető sofőr előzte meg a főhadnagyot, aki maga is részt vett az autó vezetőjének elfogásában. Káris Áron, a Bicskei Rendőrkapitányság készenléti parancsnokaként kezdte a napot, de egy továbbképzés miatt a főváros felé indult autóval. Helyettese közben tájékoztatta őt az illetékességi területükön nyilvántartott bűncselekményekről, valamint arról az autólopásról szóló esetről, amelyről az ő távozása után érkezett bejelentés a 112-es segélyhívóra – írta a police.hu.

Autólopás nyomában az 1-es főúton

– Menet közben tudtam meg, hogy elvittek egy ezüstszínű Opel Vectrát a Kossuth utca egyik háza elől, ahol épp felújítás zajlik. Egy vállalkozóé volt, aki nem húzta ki az indítókulcsot a műszerfalból, de egymillió forintja is eltűnt, ami a kesztyűtartóban volt, a csomagtartóban pedig értékes szerszámgépek – emlékezett vissza a főhadnagy, aki hazafelé is az 1-es főúton közlekedett.

– Nem tudtam nem észrevenni egy ezüstszínű Opel Vectrát, mert a vezetője nagyon meg akart előzni. Már a visszapillantóból feltűnt, hogy sietős neki, mert mögém is előzéssel került. Többször ki- és visszasorolt, mire el tudott húzni mellettem. A Vectra régebbi évjáratú volt, de mivel reggel egy ilyet loptak el Bicskéről, felhívtam a szolgálatirányítót. „Mi annak a Vectrának a rendszáma, amit elvittek a Kossuth utcából?” – kérdeztem, és a kollega bemondta az előttem haladó kocsi hatósági jelzését. Közöltem vele, hogy előttem megy, és hogy követni fogom, ő pedig rádión hívta a szolgálatos járőröket.



„Vissza akartam vinni!”



– Nem sokkal Herceghalom előtt előzött meg, és szerencsém volt, hogy a község belterületén megállította egy jelzőlámpa. Ott közvetlenül mögé kerültem, és jól ki tudtam venni, hogy három férfi ült az autóban. Nem sokkal később megálltak a dohányboltos benzinkútnál, ahol úgy parkoltam le, hogy amikor indulnak, megint mögöttük legyek. Közben a szolgálatos járőrök felhívtak, és elmondták, Bicskéről indultak, nemsoká odaérnek. Megbeszéltük, hogy a következő jelzőlámpás kereszteződésnél a Vectra elé állnak, én pedig szorosan mögé. Ezt pontosan így csináltuk, és a sofőr nem látta értelmét a menekülésnek. Az előállítását követő gyanúsítotti kihallgatásán beismerő vallomást tett, azt állítva, hogy a kocsit csak kölcsönvette, és éppen akkor akarta visszavinni, amikor feltartóztattuk. Tudomásul vettem, csak azt furcsálltam, hogy azt mondta, amikor reggel a Kossuth utcai háznál meglátta a Vectrában az indítókulcsot, arra gondolt, azzal látogatja meg a szomszédos településen élő gyerekeit. Ehhez képest késő délután is kocsikázott, méghozzá nem egyedül, engem fél négykor előzött meg.

A Bicskei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya jármű önkényes elvétele miatt indított eljárást a 49 éves bicskei R. Sándor ellen.

– Akárhogy is volt, illetve alakult volna, az biztos, hogy nemcsak a Vectra lett meg, méghozzá sértetlenül, hanem a pénz is hiánytalanul, akárcsak a szerszámgépek a csomagtartóban. Ezt is furcsálltam, persze más előjellel, az viszont különös elégedettséggel töltött el, hogy jó volt a megérzésem – zárta gondolatait Káris Áron, majd elmosolyodott.