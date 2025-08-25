augusztus 25., hétfő

NAV infó

1 órája

Áfát csalt egy távol-keleti kereskedő

Címkék#termék#bírság#NAV

Duol.hu

Fiktív számlákkal csökkentette fizetendő adóját egy kelet-budapesti, távol-keleti kereskedő cég, amelynek ügyében a NAV áfaellenőrzése nyolcvannyolc millió forintos tartozást állapított meg. A vállalkozás több mint száz kockázatos, illetve felszámolás alatt álló cégtől fogadott be számlákat, köztük törölt adószámú beszállítóktól is. A hatóság a bírság fedezetére a komárom-esztergomi áruház teljes, több mint 33 ezer darabos árukészletét lefoglalta, amelynek értékét 95 millió forintra becsülik. Az adóhatóság a lefoglalt ruházati termékeket a határozat véglegessé válása után elektronikus árverésen értékesíti.

