Anyagi káros
18 perce
A hétvége után ismét mezőfalvi balesetről szól a krónika
Ezúttal hétfő reggel, Mezőfalva belterületén, a József Attila úton, a Sport büfé előtti szakaszon ütközött össze több gépjármű.
Helyszíni információk szerint egy előzés okozhatta a balesetet, amely során az egyik jármű oldala, a másiké pedig a hátulja sérült meg jelentősebben. A manőver következtében egy autó az árokba sodródott.
Személyi sérülés nem történt, a járművek a forgalmat nem akadályozzák.
