A hétvége után ismét mezőfalvi balesetről szól a krónika

Ezúttal hétfő reggel, Mezőfalva belterületén, a József Attila úton, a Sport büfé előtti szakaszon ütközött össze több gépjármű.

Helyszíni információk szerint egy előzés okozhatta a balesetet, amely során az egyik jármű oldala, a másiké pedig a hátulja sérült meg jelentősebben. A manőver következtében egy autó az árokba sodródott.

Személyi sérülés nem történt, a járművek a forgalmat nem akadályozzák.