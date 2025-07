Mintha egy filmben történt volna: Letarolt egy egész utcát egy kamion Rácalmáson (képekkel)

A jármű menet közben nemcsak több távközlési vezetéket szakított le, de hat villanyoszlopot is kidöntött. A rombolásnak két kerítés és egy családi ház fala is áldozatul esett – utóbbiról még az elektromos bekötést is letépte a kamion. A helyszínre riasztott dunaújvárosi hivatásos tűzoltók kézi erővel számolták fel a romokat, eltávolították az útra és az ingatlanokra borult oszlopokat. Az eset szerencsére nem járt személyi sérüléssel, de az anyagi kár jelentős - adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem a honlapján.

Fotó: Bauer Ákos tűzoltó főhadnagy, dunaújvárosi hivatásos tűzoltó-parancsnokság

