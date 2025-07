Lángoló sátor, felborult autó – több helyszínen is beavatkoztak a tűzoltók

Tűzeset az Ozora Fesztiválon, balesetek az M1-esen és M7-esen, árokba csapódott autó Gánt mellett – eseménydús hétvégét tudhatnak maguk mögött a tűzoltók. Ezek voltak a fejér vármegyei katasztrófavédelem hétvégi esetei.

A katasztrófavédelem emberei gyors reagálással több helyszínen is megakadályozták a nagyobb tragédiát.

Fotó: Simontornya ÖTE Kojnok Róbert, Fejér vármegyei KMSZ

Több helyszínen is beavatkoztak a katasztrófavédelem munkatársai:

Lángok csaptak fel az Ozora Fesztiválon

Igar külterületén, az Ozora Fesztivál területén mintegy 250 négyzetméteren csaptak fel a lángok: egy fém- és faszerkezetű ponyvasátor, három autó és két utánfutó is a tűz martalékává vált. A hőségben több gázpalack is felrobbant. A sárbogárdi hivatásos és simontornyai önkéntes tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal küzdöttek a lángokkal, munkájukat paksi vízszállító jármű is segítette. A tűz keletkezésének körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja.

Fotó: Bicske ÖTP, Szemlits Gyula

Balesetek az autópályákon

Az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, Bicske közelében két személygépkocsi ütközött, majd a belső szalagkorlátnak csapódtak. A négy utas szerencsére sértetlenül ki tudott szállni, a bicskei tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Vasárnap kora reggel az M7-esen, Székesfehérvár térségében is súlyos eset történt: egy autó előbb a szalagkorlátnak csapódott, felborult, majd lángra kapott. A benne utazó öt ember időben ki tudott szállni. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, a járművet kerekeire állították, majd a leállósávba vontatták.

Fotó: Ábrahám Barnabás tűzoltó főhadnagy, Székesfehérvár HTP

Fának csapódott egy autó Gántnál

Gánt bányatelepnél egy személygépkocsi előbb árokba sodródott, majd fának ütközött. A két utas önerőből el tudta hagyni a járművet. A székesfehérvári és csákvári tűzoltók áramtalanították az autót és biztonságba helyezték.