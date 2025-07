Férfi holttestet találtak Dunaújvárosban, különleges medál lógott a nyakában

A police.hu körözési adatbázisában kutakodtunk, amikor az alábbi rejtélyes esetre bukkantunk. A holttest Dunaújvárosban került elő, azonban egyelőre nem tudni, pontosan ki lehet az, akit megtaláltak az egyenruhások. A test átvizsgálásakor különleges medált is találtak nála, ami segíthet a beazonosításában. Most a ti segítségetekre is szükség van, az ügy még lezáratlan.

Holttest Dunaújvárosban, ezt lehet eddig tudni a megtalált férfiről

Forrás: Shutterstock

Ahogy az a rendőrségi leírásban is szerepel, a férfi holttestét 2020. október 12-én találták meg a Duna városi szakaszánál. Megtalálása előtt legalább 2-4 nappal, legfeljebb 2-3 héttel korábban hunyhatott el. A 45-50 év körüli férfi 175-180 centiméter magas, haja sötét tónusú, szene színe pontosan nem határozható meg. Halálakor közepes fokú alkoholos befolyásoltság állapotában volt.

A férfi bal csuklóján egy 30 centiméter hosszú, sötétkék színű, gyöngyvászon anyagú, tépőzáras csuklópántot találtak rajta Ford felirattal. Nyakában egy 26 centiméter hosszúságú, sárga színű vékony nyaklánc, rajta 1 darab 3 centiméteres háromszög alakú medál, melyben egy kör és egy függőleges "pálca" található. Vélhetően Harry Potter - halál ereklyéi medál lehet. Megtalálásakor 42-es méretű barna bakancsot, sötétszürke melegítőnadrágot, 50-es méretű sötétkék farmernadrágot, fekete zoknit, sötétkék pólót viselt.

A körözési eljárást lefolytató dunaújvárosi rendőrök kérik azok jelentkezését, akik a megadott információk alapján segíteni tudnak a holttest azonosításában. Bejelentést lehet tenni személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon.

