Lebuktak az eurós csalók, nem semmi, honnan került elő a többi hamis pénz

Egy dinnyeárus tett bejelentést a napokban a rendőrségen, mert egy vásárló becsapta. Csak a távozása után vette észre, hogy a gyümölcsökért hamis euróval fizetett. A dunaföldvári egyenruhások késlekedés nélkül megkezdték az adatgyűjtést – számolt be róla a rendőrség honlapja. Kiderült, hogy a külföldi rendszámos szürke kombi – amibe beszállt a nő – Dunaföldvár irányába hajtott el. Akkor nem találták meg a gyanús járművet, de a kamerafelvételek később igazolták, hogy azzal korábban is jártak már a városban. A rendőrök értesítették a helyi vállalkozókat, megelőzendő, hogy őket is becsapják. Így derült ki, hogy egy motelben is jártak többen, akik közül egy férfi pénzváltás ürügyén csapta be a tulajdonost. Két hamis pénzt adott át, majd távozott az értük kapott 80 000 forinttal. Később derült csak ki, hogy a bankókon azonos a sorszám és az angol nyelvű felirat szerint csak másolatok.

A hamis pénz, amit megtaláltak náluk

Forrás: police.hu

A helyi zsaruk rövid időn belül eljutottak egy 28 éves szekszárdi férfihoz, aki elmondta, valóban ő és siófoki barátnője jártak a motelben, szállást szerettek volna, de nem volt szabad szoba. Ezután próbálkoztak pénzváltással, de az sem sikerült, ezért később egy ismerősüket kérték meg, hogy segítsen forinthoz jutni. A férfi sikerrel járt abban a motelben, a tulajdonos váltotta át neki a két – látszólag száz eurós – bankjegyet. Pár nappal később egy dinnyeárusnál a barátnője fizetett egy – szerinte valódi – 100 euróssal.

További hamis pénzek az alsőneműből

A nyomozók mindkettőjüket előállították. A nő alsóneműjéből előkerült további 25 darab hamis száz eurós, azonos sorszámmal, másolat felirattal.

A párost csalás vétség gyanújával hallgatták ki.