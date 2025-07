20 éves lány szórakozik a Dunaújvárosiakkal, azonnal kiadták az elfogatóparancsot

A police.hu körözési adatbázisában néztünk szét a dunaújvárosi bűnözők között. Meg is találtuk a legújabb és egyben legfiatalabb imposztort, aki jelenleg is szökésben van a hatóságok elől. Mutatjuk a 20 éves lány fotóját, aki most az egyik legkeresettebb személy a városban.

A dunaújvárosi bűnözővel szemben már él az elfogatóparancs

Forrás: police.hu

A dunaújvárosi bűnöző fiatalon tért rossz útra

A körözési leírásban szereplő információk szerint, a 20 éves dunaújvárosi születésű Szabó Adriennt csalás miatt keresik nagy erőkkel a rendőrök. Vele szemben a Székesfehérvári Törvényszék adott ki elfogatóparancsot július 11-én. A körözési eljárást lefolytató dunaújvárosi rendőrök kérik azok jelentkezését, akik információval tudnak szolgálni Szabó Adrienn tartózkodási helyével kapcsolatban. Bejelentést lehet tenni személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy telefonon, a 36(25)510-510-es telefonszámon.

A csalók számtalan formában felbukkanhatnak és megtéveszthetnek. Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy gárdonyi nyugdíjastól csaltak ki elképesztő módon több mint félmillió forintot. Egy hónappal ezelőtt egy távolsági buszon fogtak csalót Dunaújváros külterületén, akkor Bor Norbert zászlós ismerte fel a körözött személyt a járaton és lendült akcióba.