Még taxit is rendelt a kamu nyomozó áldozatának, akitől több milliót csalt ki

A hívó azt állította, hogy feltörték az áldozat netbankját, és a kincstárjegyeit Kaposváron próbálják felhasználni. A magát kibernyomozónak mondó csaló meggyőzte a nőt, hogy azonnal menjen be pénzintézetbe. Ehhez taxit is rendelt számára, mondván, majd a rendőrség kifizeti az utat. Természetesen nem így lett, az utazás végül 46 ezer forintjába került, ám ennél jóval nagyobb veszteség érte később a csalás során – számolt be az esetről a rendőrség honlapja, a police.hu.

Kimeríthetetlen a bűnözők tárháza, a csalás ismét több millió forintos kárral járt

Forrás: police.hu

Mint részletezték a folytatást, a fiókintézményben a nő új netbankhozzáférést nyitott, amelynek adatait átadta a csalónak telefonon, akivel végig vonalban maradt. A férfi ezután rávette, hogy a megtakarított pénzét egy megadott számlaszámra utalja át, közleményként azt írva: „unokám”. A hívó utasításai szerint a nő a tranzakció igazolását is el akarta küldeni, ám erre már nem került sor, mivel érvényes ímél címet sosem kapott, a telefonszám pedig azóta elérhetetlen.

Így kerülhetjük el, hogy csalás áldozatai legyünk

A rendőrség az eset kapcsán megismételte a rengetegszer hallott jó tanácsokat, amiket meg kell fogadnia mindenkinek.

A rendőrség soha nem kér netbanki adatokat, jelszót, kódot, számlaszámot! Soha, semmilyen okból ne adja ki online bankoláshoz szükséges adatait telefonon!

Ne dőljön be annak, ha valaki „kibernyomozóként” hivatkozik magára!

Soha nem kérjük, hogy pénzt utaljon át „biztonsági okokra” hivatkozva!

Gyanús telefonhívás esetén mindig bontsa a vonalat, és hivatalos rendőrségi elérhetőségen érdeklődjön!

Ha baj van, hívja a 112-t!