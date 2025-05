Hatalmas csattanás rázta meg a hétvége nyugalmát

Két személyautó ütközött össze szombat délelőtt a dunaújvárosi Vasmű úton, a Liszt Ferenc kert közelében. A baleset okát egyelőre nem tisztázták, de a helyszíni kép és a lakók beszámolói szerint meglepő, hogyan következhetett be az ütközés.

Fotó: olvasói fotó

A város hivatásos tűzoltói gyorsan a helyszínre érkeztek, és áramtalanították a járműveket, megelőzve ezzel a további veszélyhelyzetet – közölte a katasztrófavédelem. A mentőszolgálat szintén kivonult, két mentőautó érkezett a helyszínre. Egyelőre nincs hivatalos információ arról, hogy történt-e személyi sérülés.

A környéken lakók egyhangúlag számoltak be egy hatalmas csattanásról, amelyet még a Matinovics utcában is hallani lehetett. A baleset helyszínére két tűzoltóautó is kivonult, a forgalmat ideiglenesen korlátozták.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit. A közlekedők fokozott figyelemmel haladjanak el a terület mellett, amíg a mentési munkálatok zajlanak.

A balesettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztályát, hogy tájékoztatást kérjünk a sérültek állapotáról, akik elmondták

- A helyszínről egy 30 év körüli nőt és egy 70 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.