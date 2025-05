Aránytalannak tartja az ítéleteket Curtis – testvére súlyosabb büntetést kapott, mint VV Fanni gyilkosa

Nagy felháborodást váltott ki Curtisből, amikor megtudta, hogy VV Fanni gyilkosa, B. László elvesztette az utolsó jogi lehetőségét is a fellebbezésre. Az Emberi Jogok Európai Bírósága nem fogadta be a kérelmét, így jogerőssé vált a 20 éves börtönbüntetése, amit most már le kell töltenie. Azonban nem az ítélet ténye, hanem annak súlya háborította fel Curtist. Véleménye szerint felháborító, hogy B. László csupán 20 évet kapott, míg testvérét, Sz. Lajost 27 év fegyházra ítélték a Katzenbach-gyilkosságban való részvétel miatt, annak ellenére, hogy Curtis szerint nem bizonyított a szerepe az ügyben. Ráadásul ez a büntetés Magyarországon gyakorlatilag életfogytiglant jelent, olvasható a borsonline.hu-n.

Curtis dühöng, testvérét szerinte ártatlanul ítélték el.

Curtis kiakadt VV Fanni gyilkosának ítéletén

A rapper a közösségi médiában sem hallgatott: élesen bírálta a magyar igazságszolgáltatást, és aránytalannak nevezte a két ügy büntetéseit. Haragját tovább fokozta az a tény, hogy B. László előzetes letartóztatásban töltött éveit beszámítják a büntetésébe, valamint a jó magaviselet is csökkentheti a ténylegesen letöltendő időt – így akár már 2030 és 2033 között szabadulhat.

