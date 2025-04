Így pusztított a tűz a mezőfalvi házban (képgalériával)

Mint azt korábban megírtuk, jelentős anyagi kárral járó lakástűz volt április 14-én, hétfőn a reggeli órákban Mezőfalván. A József nádor utca egyik családi házában keletkezett tűz a helyszíni információk szerint az elektromos hálózat meghibásodásából történhetett.

Lakástűz Mezőfalván Fotó: Horváth László - duol.hu

Senki nem sérült meg a lakástűzben

A házban tartózkodó idős hölgy időben el tudta hagyni az ingatlant. Az esethez elsőnek a Mezőfalvi Rendőrőrs körzeti megbízottja Parrag Mihály főtörzsörmester érkezett, majd Pethes Bálint a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is azonnal a helyszínre ért. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltóktól az 1-es és 2-es, valamint vízszállító egység vonult. Az áramszolgáltatótól is hamar megérkeztek a szakemberek és lekötötték az ingatlant a hálózatról. A tűzoltók az áramtalanítás után eloltották a lángokat és biztosították, hogy további égés ne történhessen. Két szoba teljesen kiégett az ingatlanban. Szerencsére a tetőzet nem károsodott, de így is jelentős kár keletkezett.