Egy zsaru a zsűriasztal mögött, akitől hiába várják a tuti tippet

Beállós, technikai és játékvezető

– Gyerekként sokfélét sportoltam, kézilabdáztam is, ami komolyabban akkor kezdett érdekelni, amikor dunaújvárosi gimnazista lettem. Akkoriban ez a sportág csúcsra járt errefelé, nemzetközi szinten is, és kollégiumi társaim között is voltak igazolt játékosok, úgyhogy bementem a Dunaújvárosi Atlétikai Clubba, és beállóként hamarosan pályára is léptem, persze csak amatőr meccseken. Büszke vagyok, hogy miután Pestre kerültem, a REBISZ SE-nél én szerveztem meg a kézilabda-szakosztályt, mert a következő évben megnyertük a Magyar Kézilabda Szövetség fővárosi szervezete által szervezett Budapest Bajnokságot, amin amúgy a lányok is jól szerepeltek. Ott 2006-ig voltam technikai vezető, és hogy a háttérdolgokkal is képben legyek, a játékvezető-képzést is elvégeztem. Ekkor a kispadtól is elköszöntem, de a sportágnak nem tudtam hátat fordítani, ezért bíróként folytattam. Jellemzően megyei, NB II-es, illetve NB I-es utánpótlás-mérkőzéseken vezettem, néha azonban felkészülési NB I-es mérkőzéseken is volt alkalmam közreműködni.

Az egykori Dunaferr SE és a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapatának nemzetközi ellenfelek elleni, felkészülési meccsein is fújtam a sípot; ezek közül emlékezetes az angolai női válogatott dunaújvárosi mérkőzése.

Versenybíró, delegátus, elnök

– Amikor közlekedésrendészeti osztályvezető lettem, már nem fért bele, hogy hétvégente levezessek 2-3 mérkőzést, pedig erre is megkaptam a parancsnoki engedélyt.

Ekkor nyitottam a versenybíróság felé, és szerencsésnek mondhatom magam, hogy NB I-es mérkőzések mellett Bajnokok Ligája (BL) és olimpiai selejtező tornán is beülhetek a zsűriasztal mögé, de a táblát is örömmel kezelem.

– Novemberben volt a 100. élvonalbeli meccsem, amire plakettet is kaptam a kollegáktól, és most tudtam meg, idén is számítanak rám a női BL Final4 budapesti döntőjében. Itt jegyezném meg, versenybíróként 12 éve dolgozom párban Csőregi Lászlóval – mondta Németh Miklós, aki sportvezetői karrierjére is büszke lehet.