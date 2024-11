A fokozott ellenőrzés részeként a hatóság összesen 1133 alkalommal vizsgálta az ittasságot a járművezetők körében. Az eredmények alapján hét sofőr fogyasztott alkoholt a volán mögé ülés előtt, ami továbbra is komoly veszélyt jelent a közlekedés biztonságára.

Biztonsági öv és gyermekbiztonság a fókuszban

Az ellenőrzések során a biztonsági öv használatát 92 esetben mulasztották el a sofőrök és utasaik, míg a gyermekbiztonsági rendszerek hiányát öt alkalommal észlelték. Emellett egy motoros bukósisak nélkül közlekedett, ami különösen kockázatos a motoros közlekedésben.

Intézkedések a gyalogosok és kerékpárosok körében is

A közúti ellenőrzések nemcsak az autósokra terjedtek ki: rendőreink összesen 56 kerékpáros és 43 gyalogos esetében léptek fel a közlekedési szabályok betartásának biztosítása érdekében.

A vármegye rendőrsége továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedés biztonságára, és arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a szabályokat, ezzel is hozzájárulva az utak biztonságosabbá tételéhez.