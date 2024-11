A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan vizsgálja a használt, nagy értékű luxusautókat beszerző gépjármű-kereskedőket. Az ilyen ellenőrzéseknél arra keresnek választ, hogy szabályosan szerepel-e a bevallásban a járművek után levont áfa összege.

Főszabály szerint a saját célra is használt járművek után az áfa – mely a nagy értékű gépkocsiknál jelentős összeg – nem vonható le. A magáncélú használat bizonyítása utólag nem egyszerű, de a revizorok számos forrásból gyűjthetnek adatot, akár más közigazgatási szervek informatikai hálózataiból is.

Így történt ez a vizsgált kereskedőnél is, aki egy drága elektromos személygépkocsit vásárolt, melynek áfáját levonta, és az autót könyvelésében készletként tartotta nyilván, bizonyítandó, hogy tovább kívánja értékesíteni.

A NAV-ellenőrök a HU-GO (elektronikus útdíjszedési rendszer) kameráinak adatait hívták segítségül bizonyítékként. Ezek alapján a személygépkocsi folyamatosan közlekedett az M3-as autópályán. A cég azzal magyarázta a szokatlan utakat, hogy az autót értéke, különlegessége miatt időnként házhoz viszik a reménybeli vevőkhöz. Azt állították a revizoroknak, hogy ezért tettek meg vele másfél év alatt több mint 20 ezer kilométert.

Amikor a NAV-osok konkrétan rákérdeztek, hogy a járművel vajon újév másnapján is a gépkocsi leendő vevőjéhez siettek-e 181 km/h sebességgel, a telefonban síri csend lett. Az ügyfél közölte, a gépkocsi áfáját mégsem akarja levonni – ezzel elismerte a magáncélú használatot is.

A társaság korábbi áfabevallását önellenőrzéssel módosította, és a vizsgálatban szereplő Tesla után 4,5 millió forint áfát fizetett vissza a költségvetésnek.