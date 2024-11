Nagy port kavartak, különösen azok a fővárosi balesetek, amikor gyorshajtás okozott szörnyű tragédiát. A fix traffipaxrendszerek segíthetnek a megoldásban? A hatóság lépett is: a teljes körű tesztelést követően 2024. október 30-ától 26 modern, hitelesített sebességmérő kamera 47 forgalmi sáv járműforgalmát ellenőrzi éles üzemben Budapesten.

Fix traffipaxrendszerek is vadásznak a gyorshajtókra

Fix traffipax – lesz új Fejérben?

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a rendőrség ezt a gyakorlatot kiterjeszti-e vidékre is, jelesül, hogy Fejér vármegyében is növelik-e a fix traffipax-számot. Felkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság sajtóosztályát, ahonnan meg is jött a válasz a vármegyén keresztül. Ezt írták: „tájékoztatjuk, hogy a közlekedési balesetek megelőzésében az sebességellenőrzés szerepe vitathatatlan, ezért azok hatékonyságának növelése érdekében a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a klasszikus rendőri ellenőrzések mellett más módszerek alkalmazását támogatja. A főkapitányság helyi szervei részletesen és folyamatosan tájékoztatják az önkormányzatokat a fix traffipaxok telepítésével kapcsolatban, és a visszajelzések alapján közreműködnek a helyszínek kiválasztásában, figyelembe véve a baleseti kockázatokat és az infrastruktúra adottságait.”

Fix traffipax – itt és így működik

Fejér vármegyében Dunaújvárosnál a 6-os számú főúton áll fix traffipax a 75-ös kilométer szelvényben. A környékünkön ezen kívül Székesfehérváron van három darab. Ezeken kívül a vármegyében még hat helyszínen működik ilyen berendezés. Ezek mindegyike előtt néhány tíz méterrel tábla figyelmezteti az autósokat a sebességmérésre. A berendezések radaros technológiával működnek, és képesek 24 órás, folyamatos mérésre különböző forgalmi és fényviszonyok mellett. Minden napszakban jó minőségű felvételeket készítenek az elhaladó járművekről, felismerve azok honosságát és rendszámát is.