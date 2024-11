Harangláb, benne harang van mostantól az előszállási sírkertben - írtuk október derekán itt, a duol.hu hasábjain, most pedig szomorú hírt kell közölnünk: ellopták a harangot, legalábbis eltűnt a helyéről. Kanik Péter, Előszállás polgármestere is megdöbbenve fogadta a hírt, közösségi oldalára ki is posztolta ebbéli érzéseit, illetve azt is, hogy megtette a rendőrségi feljelentést az ügyben. Továbbá arra kér mindenkit, hogy akinek bármi tudomása van az esettel kapcsolatban, az keresse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon.

Forrás: Kanik Péter Facebook-oldala

Ellopták a harangot - keserű hangon szólalt meg a polgármester

Kanik Péter ezt írt közösségi oldalán: „A délelőtt folyamán azt a megdöbbentő hírt kaptam, hogy eltűnt temetőnkből a lélekharang, amit az önkormányzatnak és egy lelkes csapatnak köszönhet a település. Rengeteg időt és energiát nem sajnálva készült el a harangláb, hogy az évek óta a helyére váró lélekharang a helyére kerülhessen. Hétfő délután a harang még a helyén volt, viszont kedd reggel sajnálatos módon már ismeretlen helyre került. Nagyon felháborítónak tartom, hogy valakik, arra vetemednek, hogy a temetőből lopjanak! Sajnos eddig a mécses- és viráglopás volt szokásban, ami szintén dühítő, de ez a mostani eset bűncselekmény, ami jelentős anyagi és lelki károkat is okozott. Azt gondolom, hogy temetőből lopni a legszomorúbb és legdühítőbb dolog, az emberek ide a szeretteik emléke miatt érkeznek. A harang egyedi darab volt, jelentős eszmei értékkel is bírt, és csak másfél hónapja került a méltó helyére. Sajnos még arra sem volt alkalom, hogy a harang lélekharangként elhunyt személy búcsúztatásán megszólaljon. A rendőrségi feljelentést természetesen megtettem. Aki bármilyen információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, kérem keressen engem, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot!"