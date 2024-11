Bulgáriából Spanyolországba tartott az a kisbusz, amit a járőrök az M7-es sztrádáról Sormás pihenőhelyre kísértek ki ellenőrzésre. Az autóban három felnőtt és két aprócska gyermek is utazott – az igazoltatáskor kiderült, hogy a társaság egy családot alkot (férj, feleség, testvér és gyermekek). Az egyenruhások a jármű átvizsgálása mellett döntöttek, és első körben Harley hívónevű szolgálati kutya szimatára bízták a kutatást, aki több helyen is jelzést adott. Kiderült, hogy a csemeték pihenését szolgáló párna és paplan, egy télikabát és a kárpitok is cigarettát rejtenek. Az egyenruhások sorra szedték le az autó belső burkolatait és tetőkárpitjait. Összesen 930 doboz adózatlan dohánytermék került elő. A családfő azt mondta, hogy eladásra szánták a cigarettát, hogy ezzel egészítsék ki a családi kasszát.

A pénzügyőrök a három elkövetővel szemben jövedéki törvénysértés miatt indítottak eljárást, a családtagok akár milliós bírságra is számíthatnak.