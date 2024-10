A fenti meghatározásból is jól látható, hogy a zaklatás célja a sértett megfélemlítése, amelynek érdekében tartós, rendszeres magtartás megvalósítására van szükség.

A zaklatás bűncselekménye többféle elkövetési magatartással valósulhat meg

Az sms küldés is lehet zaklatás

Erre alkalmas lehet például az elkövető napi 15-20 telefonhívása, SMS-ek küldése, sértett munkatársainak felkeresése és stb. A bűncselekményt megvalósító magatartásnak azonban tartósan, rendszeresen kell történnie, így a napi 1-2 hívás önmagában nem valósít meg zaklatást, azonban ha a napi 1-2 hívás hónapokon át rendszeres, az már kimerítheti a bűncselekményt.

Aki félelemkeltés céljából mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény következik be, szintén zaklatást valósít meg.

A zaklatás fenti elkövetési módjának megállapításához nem szükséges ismétlődő vagy tartós magatartás, egy cselekménnyel is elkövethető. A tényállásszerű magatartásnak félelem felkeltésére alkalmasnak kell lennie, nem szükséges, hogy a sértett félelme be is következzen.

A fent előadottak alapján fontos tehát, ha az elkövető szándéka az összes körülmény alapján arra irányul, hogy a sértettnek valóban testi sérülést okozzon, úgy nem zaklatásról beszélünk, hiszen a zaklatás egyik alapkövetelménye, hogy az elkövető szándéka a sértett megfélemlítésére irányuljon, ne magára a testi sértés okozására.

Fontos, hogy a zaklatás súlyosabban minősülő esete, így súlyosabban büntetendő, ha az elkövető a zaklatást házastársa, volt házastársa, élettársa vagy volt élettársa sérelmére, hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaélve, illetve hivatalos személy sérelmével, hivatali tevékenységével össze nem egyeztethető helyen vagy időben követi el.

Lényeges dolog, hogy a zaklatás magánindítványra büntetendő bűncselekmény, így a zaklatás megvalósítására alkalmas magatartásról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a sértett feljelentésére indulhat meg az eljárás.

Dr. Unger Zsolt