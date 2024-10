Szeptember 16-22. között ismét a passzív biztonsági eszközök használatára fókuszált az ellenőrzés. Ekkor a rendőrök országszerte 7 312 esetben észlelték a biztonsági öv használatának elmulasztását, ebből 5649 alkalommal a jármű vezetőjének nem volt bekapcsolva a biztonsági öve. Emellett 125-en hagyták figyelmen kívül a gyermekbiztonsági rendszer használatát, és 8 motorkerékpáros közlekedett bukósisak nélkül.

Fókusz Dunaújvárosban

Most legutóbb, október 7-13. között azokat a sofőröket szűrték elsősorban, akik telefont tartottak a kezükben vezetés közben, illetve akik képi vagy szöveges adatokat néztek a mobiljukon. Ez az akció a Focus on the road elnevezést kapta, mert azt kívánták nyomatékosítani a sofőrökben, hogy semmivel sem szabad elterelni a figyelmünket a vezetésről, hiszen elég egyetlen óvatlan pillanat, és máris bekövetkezhet a baj.

Október 15-én alkalmunk volt szemlézni egy ilyen fokozott ellenőrzést Dunaújvárosban, a Magyar út elején. Nem volt kibúvó senkinek, hiszen az adott forgalmi sávokban állították meg a járműveket. Bár a mobilhasználatra irányult a kontroll, nézték a passzív biztonsági eszközök használatát és szúrópróbaszerűen ellenőrizték például az ittasságot is alkoholszondával.

Dunaújvárosban is fokozott rendőri ellenőrzésre számíthattak az autósok a Roadpol akció keretében, sok igazoltatás volt például a Magyar úton is

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mint azt Farkas Tibor rendőr alezredes, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság M6 Autópálya Iváncsai Alosztályának vezetője lapunknak elmondta, a mostani akció nemcsak a sofőrök ellenőrzésére irányult, hiszen a mobilhasználat a közlekedés más résztvevőinek figyelmét is elvonhatja, amely akár halálos kimenetelű balesethez vezethet. Gondoljunk csak egy gyalogosra, aki annyira bújja a telefonját, hogy körül sem néz az átkelőknél, vagy például egy biciklisre, akinek olyan hangosan szól a zene a fülesében, hogy a szirénázva érkező autót sem hallja meg. Az alezredes azt is kifejtette, hogy természetesen nemcsak a telefon tudja elterelni a figyelmünket a vezetésről, ugyanúgy veszélyforrást jelent az is, ha eszünk vagy iszunk a volán mögött, és ide sorolható a dohányzás is, amelyet bár a KRESZ nem tilt, de megosztja a figyelmünket, és ha veszélyhelyzetet vagy balesetet okozunk miatta, akkor felelősségre vonhatnak érte.