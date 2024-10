Izgatottan tervezgettek, és volt, amit többször is átbeszéltek.

– Miután kitűztük az esküvő napját, és megkezdtük a lakodalom szervezését, abban is egyetértettünk, hogy a rácalmási Jankovich Kúriánál legyen a fotózás, de ennek részleteit akkor még nyitva hagytuk – idézte fel Ferenc, és mosolyogva nézett hitvesére. – Amikor megint átbeszéltük, úgy éreztük, fontos lenne, hogy a képeken a hivatásaink is láthatók legyenek. Ezért egy ideig abban gondolkoztunk, hogy díszegyenruha lesz rajtam, de mivel azt nem szerettük volna, hogy minden képen rendőrként legyek jelen, fontolóra vettük az átöltözést. Meg tudtam volna oldani, de nem éreztem helyénvalónak, hogy az esküvőnk napján rám várjon a menyasszonyom, úgyhogy végül abban maradtunk, öltöny lesz rajtam.

– Én javasoltam Ferinek, hogy kérelmezzen rendőrautót a fotózásra, és ez tetszett neki, úgyhogy még aznap meg is írta a kérvényt – vetette közbe Mónika, hozzátéve, hogy ezzel a látványtervezésnek még nem volt vége. – Amikor a hivatásaink megjelenítésén gondolkoztunk, felmerült, a szülők segítségével megszervezem, hogy legalább néhány gyerek ott legyen a fotózáson a csoportomból, mert óvodapedagógusként dolgozom. De ez körülményesnek tűnt, és azt végképp nem akartuk, hogy közös életünk legfontosabb napján ilyen szervezkedésbe kelljen bonyolódnunk. A tűzoltóautó is szóba jött, mert édesapám révén gyerekkorom óta a létesítményi tűzoltóságok testületéhez is tartozom, de az meg túl nagy lett volna. Arról nem is beszélve, hogy beleőrültem volna, ha valami történik, és egy tűzoltókocsi azért nem áll rendelkezésre, mert elkértük esküvői fotózásra. Nyugodt lélekkel egyeztünk ki a rendőrautóban, amiből jóval több van, úgyhogy ennyi időre biztosan nem fog hiányozni, és reménykedtünk a vármegyei főkapitány jóváhagyásában.

Fontos információ, hogy Virág-Udvardi Mónika édesapja, Udvardi Sándor a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének elnöke, és dunaújvárosi üzemi területeken két egységért is felel.

– Szolgálati helyem a Sárbogárdi Rendőrkapitányság, ezért ott nyújtottam be a kérvényt, azaz a szolgálati jegyet a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének címezve – magyarázta a főtörzsőrmester, aki hat éve lett Sárkeresztúr körzeti megbízottja. – Hamar megjött az engedély, aminek mindketten nagyon örültünk. Az állt benne, hogy a kérelmezett időpontban egy órára rendelkezésünkre állhat egy szolgálati autót, amely a legközelebbi, azaz a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságról fog érkezni Rácalmásra. Ismerős kollega ült a volánjánál, és most is hálásak vagyunk neki, hogy jó időt is hozott magával, mert amikor a kúriához megérkeztünk, csepergett az eső.