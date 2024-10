Tolna vármegyében az utóbbi napokban megszaporodtak a feljelentések, melyekben egyaránt a Vinted alkalmazással összefüggésben csaltak ki pénzt a sértettektől. Egy nőtől pedig nyeremény ígéretével szerezték meg az adatait.

Egy szekszárdi nő gyerekcipőket hirdetett a fenti oldalon. Kapott üzenetet, hogy valaki megvette a portékáit, a pénz utalásához viszont adategyeztetés szükséges. Egy látszólag legális ügyfélszolgálati felületre navigálták, ahol kitöltötte az űrlapot, megadta a bankkártyája adatait, CVC-kóddal együtt. Ezután két üzenetet kapott a bankjától, egy 200 majd 100 ezer forintos terhelésről. A másik sértett éjszaka kapott egy üzenetet, hogy a Vinted oldalon vásárlást hagyjon jóvá. Mivel tudta, hogy nincs regisztrálva az oldalon és nem is vett vagy adott el semmit, elutasította a kérést. A meglepetés itt sem maradt el, rövid időn belül tizenöt tranzakcióról kapott értesítést, melyekkel közel 300 ezer forinttal károsították meg ismeretlenek. A harmadik nőt egy férfi hívta fel azzal, hogy 800 ezer forintot nyert, amit szeretnének kiutalni, ezért kérte, hogy lépjen be a netbankjába. Ezután felajánlotta a segítségét, a jóhiszemű asszonynak csak kódokat kellet beírni. Hamarosan gyanús lett, hogy valaki átvette a gép felett az irányítást, ezt szóvá is tette, de megnyugtatták, hogy minden rendben lesz. Aztán észlelte, hogy valami nagyon nagy összeg érkezett a számlájára – több tízmillió forint – majd el is utalták onnan, ráadásul nemcsak a sok 8-as számjegyből álló „óriási” összeget, hanem a saját pénzét is, ezzel 160 ezer forint kárt okozva.

Fontos tanácsok

Vigyázzanak a személyes és banki adataikra!

Idegeneknek sem telefonon, sem linkre kattintva, vagy gyanús QR kódot beolvasva ne adják meg ezeket az adatokat!

Ne telepítsenek az eszközeikre távoli elérést biztosító programokat!

Ha eladni szeretnének, elég a számlaszámot megadni, ahova elutalhatja a vételárat a vevő!

Ha mégis megtörténik a baj, azonnal jelezzék a pénzintézetüknek és tegyenek feljelentést a rendőrségen!

A témával kapcsolatban hasznos információkat találnak a kiberpajzs oldalon.

Forrás: police.hu

