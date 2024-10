Mint írták a dunaföldvári gyanúsított a tárgyalást követően röviden nyilatkozott portálunknak. Azt mondta, a 24 éves áldozat, akit megszúrt, meg akarta ölni a családját, ezért rántott kést.

Csütörtök óta tartja lázban az egész országot, hogy vajon pontosan mi vezethetett a dunaföldvári gyilkossághoz. A támadó férfi most azt mondta, azért szúrta meg a 24 éves áldozatot – aki a lánya barátja volt – mert az rájuk rontott az éjszaka közepén. A tárgyalást követően a dunadöldvári gyilkossággal gyanúsított férfi láthatóan megtörten, a lábát húzva sétált ki a bíróság épületéből. Amint fogalmazott, nagyon nehéz napokon van túl, és most, hogy szabadon engedték, nem vágyik semmi másra, mint hazamenni a családjához, akiket – saját bevallása szerint – csak védeni próbált.

Az ügyvéd fellebbezett

A férfi ügyvédje, dr. Duzs Edit szintén interjút adott portálunknak. A védő arról számolt be, hogy nem elégedettek a bíróság döntésével. Szerinte semmi ok nincs arra, hogy az ügyfelét bűnügyi felügyet alá helyezzék. Éppen ezért a jogász fellebbezést nyújtott be, azt szeretné elérni, hogy a gyilkossággal gyanúsított férfi szabadlábon védekezhessen.

