Már 1990 óta ünnepeljük az idősek világnapját, amelyet minden év október 1-jén tartanak világszerte. Az ilyen jeles alkalmak és a hozzájuk kötődő hagyományok, szokások ápolása is fontos elemét képezik a büntetés-végrehajtás intézetek reintegrációs programjának. A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai ajándékokkal kedveskedtek az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonaiban lakók számára. Mint arról a pálhalmai intézet beszámolt, kilenc női fogvatartottjuk egy olyan hanganyagot készített a bv-s kollégák közreműködése mellett, amelyen maguk olvasnak fel történeteket. Az adathordozó tizenhárom elbeszélést tartalmaz, amelyen Karinthy, Mikszáth és Lázár Ervin művei mellett népmesék is helyet kaptak. Az ajándékokat Bartos Dóra bv. alezredes adta át Solymosi-Bányai Bettinának, az idősotthon intézményvezetőjének. A pálhalmai intézet hozzátette, a jóvátételi programok szervezése és az azokon való részvétel a reintegrációs tevékenység sarokpontjának tekinthető. A programba bevont fogvatartásban lévő személyek habár csak szimbolikusan is, de cselekedeteikkel jóvá kívánják tenni bűneiket, így a köz érdekében különböző tevékenységet végeznek.