A napokban tett feljelentést az a nő, aki még augusztusban ismerkedett meg online egy amerikai katonával. A magyar származású, idegenbe szakadt, özvegyen maradt férfi annyit kért „szerelmétől”, hogy egy csomagot vegyen át, amit egy szállítmányozónál ő már le is adott. Azt ígérte, hamarosan leszerel a seregből, és a kislányával itthon telepednek le. Az csak később derült ki, hogy a csomagért vámra 2 000 eurót kell fizetni, amit az akkor még gyanútlan hölgy el is utalt két magyar számlaszámra. Ezután vérszemet kaptak a csalók, további 6000 eurót is fizettetni akartak pénzmosás gyanúja miatt, valamint az FBI bevonását is kilátásba helyezték.

Időközben a sértett rájött, hogy átverték, ezért a nagyobb összeget már nem utalta el.

Forrás: police.hu

A fenti – úgynevezett nigériai – levélben az idegenek egy álprofil mögé bújva, fiktív adatokkal ejtették tévedésbe a sértettet. A közösségimédia-oldalakon és online társkeresőkön választják ki a csalók áldozataikat. Segítséget kérnek valamilyen ürüggyel, majd ráveszik a kiszemeltet, hogy önként utaljon pénzt egy megadott számlaszámra. Az is előfordul, hogy a bizalmába férkőzve megszerzik a személyes, banki és bankbiztonsági adatait, majd átveszik az irányítást a bankszámlája felett.

Leggyakrabban váratlan örökség, fogságba esett katona vagyonának kimentése, valami miatt ideiglenesen zárolt vagyon megszerzése, vagy titkos üzleti haszon biztonságba helyezéséhez kérnek segítséget. Érzelmileg igyekeznek befolyásolni a kipécézett áldozatot. A történetekben vannak halálesetek, gyógyíthatatlan betegségek, vagy éppenséggel szerelmi szálak, hazaköltözés, házasság, közös jövő ígérete. Sokszor magyarországi gyökerekre hivatkoznak a levelezőtársak.

Felhívjuk a figyelmet, ha ezekhez hasonló tartalmú üzenetet kapnak, gondolkodjanak józanul!

Ha túl szép a történet, hogy igaz legyen, akkor csalásról lehet szó!

Idegeneknek ne adják meg a személyes és banki adataikat!

Figyeljenek a gyanús jelekre! A furcsa mondatszerkezetek, helyesírási hibák, magázó-tegező forma váltakozása is valamilyen fordítóprogram használatára utal.

Az online csalásokkal kapcsolatos aktuális információkról a kiberpajzs.hu oldalon olvashatnak.