Mint írták Fejér vármegyében is megkezdődött a szüret, a korai érésű szőlők esetében már a mustot érlelik a pincékben. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel, amely önmagában nem mérgező, azonban mivel másfélszer nehezebb a levegőnél, ezért egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja azt. Aki ilyen helyiségbe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek a jellegzetes tünete a szédülés és a fáradtságérzet. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követheti. Éppen ezért fontos folyamatosan szellőztetni a pincét, és célszerű oda szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni.

Ha nincs a pincében szén-dioxid-érzékelő, akkor a hagyományos gyertyás módszer is alkalmazható annak ellenőrzésére, hogy megfelelő-e a levegő a földalatti helyiségben. Ilyenkor fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk lábmagasságban magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a gyertya lángja kialszik, nincs elég oxigén, életveszélyes a pincébe menni. Emellett javasolt a pinceajtóra egy figyelmeztető feliratot is elhelyezni („Vigyázz! Mustgáz!”), illetve a gyertyát és a gyufát a pinceajtóhoz bekészíteni, nehogy megfeledkezzünk a levegő ellenőrzéséről. Égő gyertya nélkül ebben az időszakban még csak egy pillanatra se szaladjunk le a pincébe! A mustgáz veszélyével még a tapasztalt borászoknak is számolni kell, nem szabad csupán a rutinra hagyatkozniuk.

A szén-dioxiddal telített pincébe csak a külső levegőtől függetlenített, úgynevezett sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét.