A mentők szirénáira figyelt fel egyik kolléganőnk a szerkesztőségben csütörtökön délután háromnegyed 4 körül. Kitekintve az ajtón, megdöbbentő baleseti helyszínt láttunk: egy zöldes színű Suzuki Wagon R+ a bal oldalára volt borulva a Kossuth Lajos utca és a Vasmű út kereszteződésénél, az Őspatika vonalában. Egy kicsivel arrébb volt a baleset másik érintett járműve, egy fehér Fiat (amely a vasmű irányába nézett). Mindkét gépjármű a jobb oldalán sérült meg a baleset során. Elsőként a mentők érkeztek meg a helyszínre, három kocsival is.

Fotó: LI

Amikor közelebb mentünk, láttuk, ahogy éppen egy idősebb hölgy szállt ki a felborult autóból a mentők segítségével, akik azonnal meg is vizsgálták őt. Aztán a tűzoltók érkeztek meg két járművel is (áramtalanították a járműveket), majd a rendőrség is. Információink szerint súlyos személyi sérülés nem történt.

Fotó: LI

Egy kisebb torlódást tapasztalhattak az erre jövő autósok, de a mentők és a rendőrök is segítették a közlekedést. Rövid időn belül csökkent a torlódás, a rendőrségi helyszínelés idején félpályán haladt a forgalom a Vasmű irányába, vizsgálják a baleset körülményeit.