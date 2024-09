Mint arról a bv. intézet beszámolt, a reintegráció legfontosabb elemének számít a fogvatartottak foglalkoztatása, amely nemcsak munkavégzést jelenthet, hanem lehetőséget biztosítanak különféle képzettségek megszerzésére is. Jelenleg több, mint négyszáz elítéltjük vesz részt valamilyen oktatáson: a gimnáziumi tanulmányok mellett például festő és a burkoló végzettséget is elsajátíthatnak, illetve újdonságként szociális gondozó és ápolói szakképzettséget is szerezhetnek (amely már most nagy népszerűségnek örvend).

Forrás: BVOP

A pálhalmai bv. intézet 2023 novemberében kötött együttműködési megállapodást a Dunaújvárosi Szakképzési Centrummal annak érdekében, hogy a szakképzések biztosításával még hatékonyabban segíthessék elő a fogvatartottak visszailleszkedését a társadalomba, a munkaerőpiacra a szabadulásukat követően.

A napokban arról adott hírt a bv., hogy két főbb változás miatt szükségessé vált aktualizálni ezt a megállapodást. Az egyik, hogy a centrum élére új vezető kapott megbízatást, Magyar András főigazgató személyében. A másik pedig egy idén márciusban hatályba lépő jogszabályváltozás: eszerint azok az elítéltek, akik részt vesznek valamilyen oktatásban, képzésben, jogosultak lesznek kreditpontok szerzésére a tanulmányi eredmény, az oktatásban tanúsított szorgalom, a szakmai gyakorlaton való teljesítmény alapján.

Az intézet bernátkúti objektumában kialakított informatikai laborban (amelyhez a centrum bocsátott rendelkezésükre informatikai eszközöket) számítógépes adatrögzítő tanfolyamokat bonyolítanak le. A megállapodás keretében az idei tanévben már építőipari- és kereskedelmi hiányszakmák is elérhetővé válnak a fogvatartottak számára.