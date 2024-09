A szakemberek és az önkéntesek megfeszítve dolgoznak a védekezésben, kérjük, segítsék munkájukat azzal, hogy ne kelljen nézelődő embereket kerülgetniük!

A vízügyi szakemberek szerint a töltések állapota napról napra változik a rájuk nehezedő víznyomástól. Vigyázzunk együtt az állagukra! Járművel és gyalogosan egyaránt tilos azokat megközelíteni! Az áradó folyó veszélyes, könnyen elsodorhat bárkit.

Az elkövetkező időszak válságos napokat hoz az erdei állatoknak is. A folyó elárasztja az élőhelyeket, ezért különösen fontos, hogy a szárazföldet kereső, menekülő vadak nyugalma és a saját biztonságuk érdekében kerüljék a gátak, erdők környékét, lehetőség szerint kutyájukat se arra sétáltassák. Túlélésüket azzal segíthetik, ha minél kevésbé zavarják jelenlétükkel az erdészek, vadgazdálkodási szakemberek mentési tevékenységét.

A lezárt területekre tilos bemenni és parkolni, mert ott vagy víz van, vagy hamarosan lehet. Ne hajtsanak át elárasztott úton, mert már a bokáig érő víz is elsodorhat egy embert vagy károkat okozhat az autóban. Ráadásul a víz alatt egyéb veszélyes tárgyak lehetnek, akár elmozdult csatornafedél is. Az elöntött területeken a fák gyökerei meglazulhatnak, és akár egy szellő is könnyen kidöntheti azokat.

Fotózkodás helyett inkább önkéntes munkájukkal segítsék a védekezést!