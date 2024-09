Az akció fő célja a vasúti átjárókban tapasztalható szabálytalan áthaladások megakadályozása, valamint a vasúti vagonok és a működésükhöz szükséges eszközök, berendezések rongálásának elkerülése. Különös figyelmet fordítanak a jelzőberendezések és a közlekedésbiztonsági szempontból alapvető eszközök védelmére, továbbá az utasok tájékoztatását szolgáló rendszerek épségére. Az akció keretében a rendőrség ellenőrzi a belföldi és nemzetközi személyszállító vonatokat is, és kiemelt figyelmet fordítanak az utasok és a jegyvizsgálók elleni jogsértések megelőzésére, illetve megszakítására. Emellett ügyelnek arra is, hogy senki ne próbáljon mozgó vonatokra fel- vagy leugrani. A prevenciós tevékenység részeként hangsúlyt kap a gyermekek oktatása is a vasúti közlekedés biztonságáról.