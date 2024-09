2023 januárjától átfogó strukturális reformot hajtott végre a büntetés-végrehajtási szervezet a hatékonyabb működés érdekében. Öt agglomerációs körzetbe sorolták a hazai börtönöket, a pálhalmai intézet a II-es számú egységbe került. Az ide tartozó intézmények színjátszó csoportjai számára szeptember 5-én rendezték meg a IV. Országos Börtönszínházi Találkozó selejtezőjét. A válogató helyszíne a Budapesti Fegyház és Börtön volt. Természetesen a házigazdák is megmérették magukat a versenyen, a 10 fős csapatuk a

Gyermek és a család kapcsolata

című színdarabot adták elő, amellyel harmadik helyezést értek el. A selejtező első helyét pedig a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai szerezték meg, ezzel együtt pedig bebiztosították magukat a döntőbe. Mint arról a pálhalmai bv. beszámolt, intézetük kilenc elítéltje Kéri István adaptációjával, az

Alkohol öl

című darabbal készültek a megmérettetésre. A szereplők közül hárman zenészként vesznek részt a produkcióban, így gitárszólóval és énekkel teszik még szórakoztatóbbá az előadást.

Forrás: BVOP

A család és a gyermek kapcsolata

Az Országos Börtönszínházi Találkozó ötlete egyébként éppen nálunk, Pálhalmán született meg, a rendezvény történetéről részletesebben is írtunk. A negyedik alkalommal meghirdetett program középpontjában a család és a gyermek kapcsolata áll, tehát a fogvatartottaknak is ilyen témájú előadást kellett választaniuk. A pálhalmai színjátszók azt szeretnék bemutatni a választott darabjukkal, hogy az alkoholfüggőség (mint szenvedélybetegség) hogyan tudja megnehezíteni, esetlegesen tökre is tenni egy-egy család mindennapjait. A selejtező során az értékelő bizottság mind a témaválasztás, mind pedig a fogvatartotti előadásmód tekintetében a pálhalmai csapatnak ítélte meg az első helyet. Mint azt a bv. hozzátette, intézetük fontosnak tartja, hogy a reintegráció keretében a legkülönbözőbb módszerekkel készítse fel a fogvatartottakat a társadalomba való visszatérésre. Ezt szolgálja a drámapedagógiai foglalkozás is, amelynek során szembenézhetnek, s feldolgozhatják a negatív, hátrányokkal járó emberi szerepeket és következményeit.