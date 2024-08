A katasztrófavédelem a járművekről is közölt fontosabb tudnivalókat. A három Mercedes-Benz Unimog típusú tűzoltójárművet kifejezetten erdőtüzek oltására alakították ki. A sofőr mellett két ember szállítására képes, 2700 literes beépített víztartállyal, egy kétszáz és egy százliteres habképzőanyag tartállyal is rendelkezik. A jármű összkerékhajtással kifejezetten alkalmas nehéz terepviszonyok közti, sőt menet közbeni tűzoltásra is.