Ettől függetlenül fontos felhívni a figyelmet arra, hogy országos szinten tűzgyújtási tilalom van érvényben. Kirándulás közben is figyeljenek oda erre is. Egyébként is elítélendő, de izzó állapotban még véletlenül se dobják el a cigarettacsikket se.

Tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag- és gaz­égetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. A katasztrófavédelem szakemberei azt javasolják a lakosságnak, hogy a tilalommal nem érintett belterületen is zárt égésterű eszközöket, elektromos vagy gázgrillt használjanak. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról, és a tűzgyújtási szabályokról a www.katasztrofavedelem.hu honlapján elhelyezett térképen, illetve a kapcsolódó információs anyagokból lehet tájékozódni.