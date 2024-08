Mezőfalván és környékén is tombolt az éjszakai vihar, nem kímélve a növényzetet és ideiglenes úttorlaszokat építve. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók mellett az vidéki önkénteseknek is kijutott a munkából, köztük a mezőfalvi egységnek is – tudósított Mezőfalva internetes közösségi oldalán Pethes Bálint.

- Az esti vihar adott munkát Nagyvenyim és Mezőfalva, valamint a 6228-as úton Székesfehérvár irányába. Szőlőhegy irányában több fa is az útra dőlt, melyek három helyszínen is teljes útzárat okoztak az elhárítás idejéig.

Videó a mezőfalvi önkéntesek éjszakai akciójáról. A Mezőfalva ÖTE felvétele.