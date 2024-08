Az elmúlt hetekben is több ilyen esetről tettek feljelentést a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon- tudtuk meg Kiss Dénes rendőr őrnagytól, a kapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetőjétől.

Egy hatvanas éveiben járó dunaújvárosi hölgyet is felhívtak telefonon a csalók. A hívó fél banki ügyintézőnek adta ki magát, és ismeretlen átutalásra hivatkozva arra kérte a nőt, hogy a számlája biztonsága érdekében töltse le az AnyDesk alkalmazást. Tudják, ezzel a programmal hozzáférhetnek a számítógépeken, telefonokon tárolt adatokhoz, amelyek birtokában a csalóknak gyerekjáték megszerezni a pénzünket. Viszont jelen esetben még tovább ment a csaló: nemcsak a program letöltését kérte a nőtől, hanem azt is, hogy utaljon el 3,3 millió forintot (valószínűleg a beszélgetés során derülhetett ki, hogy van ennyi pénz a számláján) egy másik számlára. Erről pedig le is vették az elutalt pénzt.

Egy perkátai hölgyet is felhívott egy csaló, aki ugyancsak banki ügyintézőnek adta ki magát. A hamis szövege az volt, hogy gyanús tranzakciót észleltek a számláján és rávette a nőt, hogy adja meg a netbankos belépési azonosítóit. A sértettnek volt még itt két hitelkártyája is. Később mindegyiket használták, külföldön vásároltak vele, amellyel összesen 7,65 millió forinttal károsították meg a nőt. A csalás úgy derült ki, hogy a hölgy elmesélte lányának a hívást, aki azonnal látta a hamisságot, s letiltatták a bankkártyáit.

Egy nagyvenyimi férfinél is próbálkoztak a csalók a banki ügyintézős-módszerrel, ám itt csavartak egy kicsit a sztorin. Azt mondták neki, hogy a rendőrség keres egy elkövetőt, aki pénzt csal ki az emberektől, és kérték, hogy segítse a bankon keresztül a munkájukat. A feladat pedig csak annyi volt, hogy adja meg a bankkártyája adatait. Ezt a férfi meg is tette, az elkövetők pedig 1500 euró értékben kriptovalutát vásároltak a számláján lévő pénzből- maguknak persze.

Egy rövid időn belül nagyobb hozamot ígérő kriptovalutás befektetési ajánlatnak szaladt alá egy besnyői férfi. Úgy gondolta, érdemes lenne megpróbálnia, a gyors hozam reményében szerette volna megforgatni a pénzét. Négy nap alatt kiderült, hogy hamis volt az ügylet, addigra mintegy 361 ezer forintot vesztett el a sértett.