A pénzügyőrök az érdi piacon ellenőriztek, amikor egy nyitott rakterű, magyar rendszámú autóra lettek figyelmesek. Elsőre nem látszott, hogy mi is a kínálat, alaposabb fürkészés után kiderült, hogy a járműnél többféle cigarettát vásárolhattak az érdeklődők, egészen addig, amíg a járőrök intézkedésbe nem kezdtek. Az illegális árusításon rajtakapott 26 éves férfi azt mondta, hogy a dohánytermékeket egy ismeretlen embertől vette továbbértékesítési céllal - feltehetően nem gondolt arra, hogy kollégáink hétvégén is ellenőrzik a piacok kínálatát. A gépkocsi átvizsgálásakor összesen 693 doboz, közel 1,5 millió forint értékű, zárjegy nélküli cigaretta került elő. A járőrök az illegális jövedéki termékeket lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indítottak eljárást. Az elkövetőknek a trafiktörvény megsértése miatt is felelniük kell és több mint kétmillió forint jövedéki bírságra is számíthatnak.

Figyelem! Dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltokban értékesíthető.